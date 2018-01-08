أطلقت الهيئة العامة للترفيه حملة تحت عنوان “لا تفكر تسافر” لإجازة منتصف العام الدراسي، والتي تتضمن ما يزيد على 45 فعالية عالمية ومحلية متنوعة في 18 مدينة خلال فترة الإجازة.
وأوضحت أن روزنامة الإجازة تتضمن عروضاً مسرحية للعائلات والأفراد، وعروضا للأطفال، وعددا من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات العائلية ومسرح الطفل.
وتقام في الرياض عروض السيرك العالمية “سيركوبوليس”، التي تعرض لأول مرة في المملكة، ومسرحية الرعب الكوميدية “البيت بيت أبونا” من بطولة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بالإضافة إلى عروض الأطفال السينمائية “الفن السابع”، وفعالية “بالونز توك” التي تقدم عرضاً حياً بالبالونات المخصصة للأطفال والعائلات، إلى جانب فعالية “شتّو معانا”، في حين تعود “أرض أوهارا” مرة أخرى في وادي نمار، كما تقام “خيمة الترفيه” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برماح.
وفي المنطقة الشرقية؛ تُقام في الدمام أمسية غنائية مشتركة للفنانين “عبادي الجوهر وعبدالله الرويشد”، كما تُعرض المسرحية الكوميدية “البيت المسكون” للفنان عبدالعزيز المسلم في الهفوف والجبيل الصناعية، وتقدم فرقة “سيركوبوليس” عروضها في الظهران، ويقام الكرنفال العائلي “أيام المرح” في الخبر، و”كرنفال شارع الأشرعة” في الدمام، بالإضافة إلى مهرجان “الشرقية دوت فيست”، وفعالية “كشتة” في الساحات الخارجية للصالة الخضراء بالدمام، وللأطفال تقام في الجبيل فعالية “سلاحف النينجا”، وفي الأحساء فعالية “كير بيرز”.وفق “أخبار 24”.
وتعود في جدة (حفلات المملكة) التي يحيي أولى أمسياتها “فنان العرب” محمد عبده، بالإضافة إلى أمسية غنائية أخرى تجمع الفنانين “عبادي الجوهر، رابح صقر”، ” كما تقام فعالية “لومينيروم” التي تحدث لأول مرة في المملكة، في حين تقام “العروض الترفيهية الأوروبية”، وفعالية “أرض التفوق”، وتعود مجدداً فعالية “دندنة”، و”جادة الترفيه” التي ستقام على امتداد الكورنيش الجديد، بالإضافة إلى “عروض الأفلام العالمية” للأطفال، و”مهرجان جدة للمأكولات”.
وفي ينبع؛ يقام “مهرجان ينبع” في الواجهة البحرية ليبنع الصناعية، في حين تقام فعالية “كير بيرز” في أبها، وفعالية “شتو معانا” على الواجهة البحرية بجازان، وتعود فعالية “ريد كاربت” مرة أخرى ولكن في بريدة، و”مهرجان الغضا” في عنيزة. كما تقام فعالية “تبوك الترفيه” بمركز الأمير فهد بن سلطان بتبوك، و”مهرجان شارع الرالي” و “سلاحف النينجا” في حائل.
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