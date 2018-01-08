وثَّق مقطع فيديو تجول بعض القطط في غرف المرضى وطرقات أحد المستشفيات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وأثار المقطع استنكار واستياء الأهالي، مطالبين، وفقاً لـ”إخبارية رفحاء”، بالتحقيق في الواقعة وتوفير مستوى أعلى من جهة النظافة والخدمات؛ للحفاظ على صحة المراجعين وتهيئة الجو الملائم لاستشفاء المرضى.
#شاهد
مراجعين يوثقون قططاً تتجول في غرف المرضى بأحد المستوصفات الخاصة برفحاء ..
ومطالب بالالتزام بمستوى نظافة أعلى للحفاظ على الصحة العامة للمراجعين ..
(الفيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي)#صحة_الشمالية #رفحاء #عرعر #طريف #العويقيلة#وزارة_الصحة pic.twitter.com/Wyf8SsD5hR
— إخبارية رفحاء (@rafhanewss) ٨ يناير، ٢٠١٨
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