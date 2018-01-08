اعتمدت وزارة الخدمة المدنية تصنيف عدد من المؤهلات العلمية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير)، لعدد من الجهات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتماد جاء بناءً على توصيات اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، والمشكلة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق رقم (1/1854) وتاريخ 3/5/ 1435هـ.
وجاءت الدبلومات المعتمدة على النحو التالي:
– دبلوم (شبكات الحاسب الآلي – سيسكو)، دبلوم (تقنية البرمجة)، دبلوم (المحاسبة)، دبلوم (العلاقات العامة) من مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود.
– دبلوم (إدارة أعمال في المسارات التالية “مالية، استثمار، إمداد” من كلية المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
– دبلوم (إدارة الموارد البشرية) من كلية المجتمع بالدمام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
– دبلوم (إدارة الموارد البشرية)، ودبلوم الحاسب الآلي (تقنية الشبكات) من كلية المجتمع بجامعة المجمعة.
أما مؤهلات البكالوريوس المعتمدة فهي:
– بكالوريوس الإعلام الإلكتروني من الجامعة السعودية الإلكترونية.
– بكالوريوس تقنية الهندسة (التشييد) من الكلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
– بكالوريوس (الحاسب الجنائي وأمن المعلومات) من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
كما تم اعتماد دبلومات عليا في عدد من التخصصات وهي:
– دبلوم العالي في (الإرشاد الأسري) من كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية.
– الدبلوم العالي في (الدراسات الإسلامية) من مركز الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة بجامعة أم القرى.
– الدبلوم العالي في (المحاماة) والدبلوم العالي في (العلوم الجزائية) من كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى.
واعتمدت الوزارة درجة الماجستير في عدد من التخصصات وفق “أخبار 24” وهي:
– الماجستير التنفيذي في (التمويل الإسلامي) من معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز.
– ماجستير (الاقتصاد الإسلامي/ التحليل الاقتصادي الإسلامي وسياساته) من معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز.
– ماجستير (هندسة وإدارة الجودة) من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة حائل.
– ماجستير (التفسير وعلوم القرآن)، وماجستير (القيادة التربوية)، وماجستير تقنيات التعليم (التعليم الإلكتروني) بجامعة جدة.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج