قال أحد أقارب أكبر معمّر في المملكة والذي توفي الخميس الماضي، إن المعمر ويُدعى “علي العلكمي” كان يتّبع نظاماً غذائياً خاصاً، ويكره ركوب السيارات، حتى إنه في واحدة من المرات ذهب من أبها إلى مكة سيراً على الأقدام لأداء العمرة.
وقال المواطن “يحيى العلكمي” إن قريبه الذي توفي عن عمر 147 عاماً كان يرفض الأكل في الذي يقدَّم في المناسبات والاحتفالات، أو الطعام المصنّع، مبيناً وفقاً لموقع “العربية نت” أنه كان يأكل مما يزرعه بمزرعته من حبوب القمح، والذرة، والشعير، بالإضافة للعسل، واللحوم الطازجة من مزرعته.
وأضاف أن الراحل كان مداوماً على قراءة القرآن ولا يكاد يفارق المصحف، ويتنقل مشياً لقضاء حوائجه، وأنه أنجب ابناً وبنتاً، وقد توفي ابنه، مشيراً إلى أنه كان يقول قبل وفاته: “إن الحياة كانت جميلة.. أما اليوم، فالأمور والأشخاص اختلفوا كثيراً، ولم يبقَ من جيلي أحد.. لذا أشعر بوحدة بين الناس”.
وقد عاصر الشيخ العلكمي فترة حكم علي بن محمد بن عائض، وعبدالله بن محمد بن عائض، وحسن بن عائض، وكان بعمر 38 عاماً عندما ضمَّ الملك عبدالعزيز بن سعود عسير إلى المملكة.
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