أقام شخص دعوى قضائية ضد صديقه؛ لمطالبته بالوفاء بتعهده بدفع إيجار شقة سكنية لمدة سنة كاملة وقيمة عشر ذبائح، بعدما تعهد بفعل ذلك إذا تزوج صديقه مرة ثانية.
وقال المدَّعي في نص الدعوى إن المدَّعَى عليه ألزم نفسه بهذا الأمر إلزاماً قطعياً لا رجعة فيه، وأذن للحاضرين بالشهادة، وحرر سندا بذلك ووقَّع عليه كما وقَّع عليه الحاضرون كشهود.
وأضاف أن الشرط الذي اشترطه المدّعَى عليه قد تحقق؛ وعليه يطالبه بدفع الالتزام الذي ألزم به نفسه.
وأشار وفق صحيفة الدعوى التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل، إلى أن المدّعَى عليه قام في وقت لاحق بالاعتداء على محفظة المدّعِي وسرقة السند وإتلافه عنوةً.وفق “أخبار 24”.
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