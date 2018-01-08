بدأت النيابة العامة التحقيق في قضية التعنيف والعبث الذي تعرض له “رضيع الطائف” من قبل ثلاث ممرضات بمستشفى الأطفال.
وكانت النيابة قد تسلمت القضية بكامل أوراقها من الشرطة التي كانت قد باشرت التحقيقات في الواقعة التي تم تداول مقطع فيديو لها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.
وأكد المواطن خالد الحارثي والد الطفل المعنف “عدي” إصراره على مواصلة القضية لأخذ حق طفله جراء ما لحق به من عبث وتعنيف، وتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أن العقوبة التي أوقعت على الممرضات بسحب ترخيصهن وفصلهن عن العمل تعتبر عقوبة إدارية.
وأبان أن شرطة مركز النزهة استدعته وأبلغته بإحالة ملف القضية للنيابة، وبأن إحدى الممرضات تم إدخالها سجن الطائف، وإحالة الأخريين لدار الفتيات بمكة، وذلك لحين استكمال التحقيق في القضية وإحالتهن للمحكمة.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج