ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض المشاركة بحملة “وطن بلا مخالف” لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أربعة وافدين يديرون موقعاً شرق العاصمة، تم إعداده كـ”سكراب” مخصص لتخزين المعادن تمهيداً لبيعها بعد سرقتها وتعديلها.
وأوضح بيان لشرطة الرياض أنه من خلال تركيز الجهود في أماكن المشبوهين الذي يستغلون وجودهم في أوساط وبؤر المخالفين للتخفي وارتكاب جرائم السرقات؛ تم ضبط المخالفين الأربعة (ثلاثة باكستانيين وأفغاني)، وضُبط بحوزتهم مجموعة من القواطع الكهربائية واللفائف النحاسية بأنواع وأحجام مختلفة.
وأشار إلى أنه تم إيقاف المضبوطين وإحالتهم لفرع النيابة العامة حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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