أوضح برنامج “حساب المواطن” أنه يعمل حالياً على معالجة نحو 145 ألف مستند، تقدم بها مواطنون، للحصول على دعم البرنامج.
وقال البرنامج في حسابه على موقع “تويتر” إنه “يتعامل مع 144,965 مستندا، لإثبات حالة المتقدمين، تمهيداً لشمولهم في دورات الأهلية”.
وكان “حساب المواطن” قد أعلن الجمعة الماضي أنه يعمل على معالجة 80 ألف طلب تسجيل جديد غير مكتمل لتضمين أصحابها في الدفعة الثالثة للدعم في 10 فبراير المقبل.وفق “أخبار 24”.
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