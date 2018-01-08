نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وقوع خطأ طبي لإحدى المريضات؛ تسبب في دخولها في غيبوبة بمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بعرعر.
وأكدت المديرية، أن الأنباء التي تتحدث عن إعطاء إبرة خاطئة للمريضة “ع العنزي” البالغة من العمر (73 عامًا)، غير صحيحة، موضحة أنها أدخلت المستشفى بتاريخ (11/4/1439 هـ)، إثر تعرضها لحادث سير نتج عنه إصابة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة اليسرى، وبعد الفحص الطبي الأولي تبين أنها في حالة طبية مستقرة.
وأشارت إلى أن المريضة لديها تاريخ طبي سابق يتمثل في جلطة دماغية وارتفاع في ضغط الدم الشرياني، لافتة إلى أنها أدخلت قسم الجراحات للملاحظة والمتابعة احترازيا بعد إجراء جميع الفحوص الطبية.
وبينت المديرية أن المريضة تعرضت في اليوم التالي لتوقف قلبي مفاجئ وأجري لها الإنعاش القلبي الفوري وأدخلت قسم العناية المركزة للمتابعة المشددة.وفق “أخبار 24”.
وقالت إنه تم تشكيل لجنة طبية في حينه لمناقشة جميع الإجراءات العلاجية التي تمت للمريضة منذ دخولها المستشفى، مؤكدة أنه لم يتبين لها وجود أي تدخلات دوائية تسببت لها في الغيبوبة، وأن التاريخ الطبي للمريضة قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في توقف القلب المفاجئ.
وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع فيديو يتهم فيه المستشفى بالتسبب في تدهور حالة والدته الصحية بعد وقوع طاقمها الطبي في خطأ إعطائها إبرة تسببت في دخولها في غيبوبة، فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان “خطأ طبي يدخل مريضة في غيبوبة”، محملين وزارة الصحة مسؤولية الأخطاء التي تقع في المستشفيات، ومطالبين بالتحقيق في الواقعة.
#شاهد
مواطن يتهم مستشفى الأمير بعرعر بتسببه في غيبوبة لوالدته بعد حادث بسيط#خطا_طبي_يدخل_مريضه_بغيبوبه#رفحاء #عرعر #طريف #العويقيلةpic.twitter.com/10M61U0QOw
— إخبارية رفحاء (@rafhanewss) ٨ يناير، ٢٠١٨
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