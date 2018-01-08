أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية إلكترونيا عبر منصة “اعتماد”، وذلك في إطار تعزيز مبدأ التواصل وتكريس الشفافية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تبليغ الميزانية العامة للدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل إلكتروني ولأول مرة ابتداءً من ميزانية السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م).
وأشارت إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل إجراءات تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته، وتوفير الجهد وتقليص الوقت.وفق “أخبار 24”.
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