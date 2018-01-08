أكد مدير برنامج حساب المواطن علي راجحي أن احتساب قيمة الدعم للمستفيدين من البرنامج ناتج عن دراسات جهات عدة ذات علاقة.
وأوضح أن البرنامج يتحمل نسبة استهلاك المواطن للوقود (91)، بينما لا يتحمل استهلاك الوقود (95)؛ حيث إن 80% من نسبة استهلاك الوقود بالمملكة من النوع الأول.
وأضاف، خلال كلمته بورشة عمل ضريبة القيمة المضافة التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بمقر البرنامج أمس الأحد، أنه تم احتساب قيمة متوسط أسعار الكهرباء خلال فترة الصيف.وفق “أخبار 24”.
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