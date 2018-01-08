حذر رئيس أبحاث الدرن والمتفطرات اللاسلّية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور سهل الهاجوج من التطعيم الإلزامي ضد الدرن، مؤكدا أنه يقتل الأطفال حديثي الولادة.
وأوضح الهاجوج، وفقا لـ”الوطن”، أن الجهات الصحية تقوم بتحصين الأطفال حديثي الولادة إلزاميا ضد مرض السل أو ما يعرف بالدرن، مشيرا إلى أن المرض يتسبب في وفاة مليون شخص حول العالم، وتظهر أعراضه على 10 ملايين، وتسجل في المملكة 4 آلاف حالة إصابة جديدة سنوياً.
وقال إن أكثر الأطفال عرضة للإصابة هم الذين يولدون نتيجة زواج الأقارب، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الأمراض الوراثية يؤدي بعضها إلى اختلالات مناعية، ما يجعل الأطفال عرضة للإصابة بالدرن نتيجة التطعيم، كما أن الإصابة بالدرن نتيجة التحصين يصعب علاجها فيما بعد.
وأشار إلى أن التطعيم المستخدم مر على تطويره قرن ولا يزال يستخدم إلى الآن، كما أن فوائده ضعيفة جدا، مطالبا بإعادة النظر في سياسة التحصين الإلزامي.
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