وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.
وشدد التوجيه على عدم اقتطاع أي مبالغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية، والالتزامات التمويلية الأخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمس الأول السبت أوامر ملكية تضمنت صرف العلاوة السنوية للموظفين اعتبارا من هذا الشهر وصرف بدل غلاء معيشة شهري بمبلغ 1000 ريال لموظفي الدولة، ومبلغ 500 ريال لمستفيدي المعاشات، والضمان الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
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