أصدرت شرطة منطقة الباحة بياناً حول حادثة انتحار طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً مساء أمس الأحد بالباحة، أوضحت خلاله عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد سعد صالح طراد إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس من أحد المواطنين بقرية الطويلة يفيد فيه بأنه وجد ابنته معلقة بشال في دولاب الملابس داخل غرفتها.
وأوضح أن الفرق الأمنية المختصة باشرت الموقع وبالكشف على الطفلة من قبل الطبيب الشرعي تبين أنها فارقت الحياة بربط شال حول رقبتها وطرفه الآخر مربوط بحافة دولاب ملابسها.
وأضاف العقيد طراد أنه بتحليل مسرح الحادثة لم يظهر وجود أي آثار عنف أو تكسير، ما يدل على أن الحادثة ناجمة عن إيذاء الضحية لنفسها، وانتفاء الشبهة الجنائية، مشيراً إلى أنه تم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى بمستشفى الملك فهد بالباحة، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حول الحادثة.وفق “أخبار 24”.
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