ثمن الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي الأمر الملكي الكريم الصادر بناء على عرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الإقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة من ولي الأمر حفظه الله في التخفيف من الأعباء على ابنائه وبناته المواطنين.
وقال الشيخ الخالدي إن هذا الأمر الملكي الكريم بفقراته التسع مع التوجيه الملكي الكريم بتوحيد موعد صرف الراتب الشهري ونزول الفواتير بعده بأسبوع واستمرار حساب المواطن يدل على محبة تامة من والد الجميع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لشعبه ورعيته ، كما أن شعبه ورعيته يحبونه وهذا بإذن الله مصداق لحديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم » أي تدعون لهم ويدعون لكم ، ولا شك أن الشعب السعودي يدعو لولي أمرهم في صلواتهم وخلواتهم ومجتمعاتهم ديانة ومحبة ويردون المقولة السلفية « لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان » .
وأشاد الشيخ العقيلي بعروض رجل المرحلة والمستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الذي يسعى بكل ما أوتي في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وفي توازن معتدل وسليم ومتميز .
وقد دعا الشيخ الخالدي الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يبقيهما ذخرا وسندا للوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين .
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