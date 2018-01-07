أعلنت القيادة المشتركة للتحالف في اليمن مساء اليوم (الأحد) عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، بعد تعرضها لخلل فني في اليمن، مشيرة إلى أنه تم إخلاء طيارَين بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة، العقيد الركن تركي المالكي، إن الحادثة وقعت بعد ظهر اليوم أثناء عودة المقاتلة من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن، حيث تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.
وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة، شاركت فيها قوات برية وجوية، وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج