كشف المواطن محمد القحطاني حالة رضيعه الخديج الذي تفاجأ بإصابته بكسر في فخذه أثناء وجوده في حضّانة مستشفى خميس مشيط، بعد ولادته قيصريا قبل وقته.
وقال القحطاني إن الأطباء أخبروه أن رضيعه بخير، ولكنه شدّد أنه ليس متأكدا، حيث إن طبيب العظام لم يزُره خلال شهر إلا مرتين فقط، ولم يرَ أي تقرير يطمئنه على صحة الطفل.
وعن التبرير الذي طرحه بعض منسوبي المستشفى حول سبب الكسر، قال القحطاني: “المصيبة أن شر البلية ما يُضحك، يقولك ان سبب الكسر ممكن يكون ان الطفل رفس برجله وهو داخل الزجاج في الحضانة، فانكسرت عظمة الفخذ”، مردفا: “حدث العاقل بما يعقل”.
وزعم القحطاني أن الطبيبة المشرفة على حالة الرضيع قالت إن حالات الكسر في الرضّع تحدث أحيانا، راويةً عن حادثة كسر مضاعف ليدي ورجلي رضيعة قبل واقعة رضيعه بأسابيع.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج