عثر مواطن ومعه آخرون على طفل رضيع حديث الولادة مُلقى على رصيف أحد الشوارع وبجانبه الرضّاعة، وملفوفا في ملابس نظيفة.
وأظهر مقطع فيديو المواطن يتحدث إلى آخرين، منهم عمال وافدون، بعدما وجدوا شيئا ملفوفا في ملابس بيضاء على الرصيف، ولا يدرون ما هو، ولاحظوا وجود الرضّاعة بجواره، ثم اقتربوا منه لتفقده، فاكتشفوا أنه طفل حديث الولادة.
وكُشف عن وجه الرضيع فإذا هو حي، وعبّر من وجدوه عن غضبهم ممن فعل ذلك، وأن هذا طفل بريء ليس له ذنب ليُلقى هكذا، وسُمع أحدهم يحذر من تركه، خوفا من أن تأكله الكلاب، فيما لم يتضح موقع العثور، إلا أن البعض أكد أنه داخل المملكة.
وفق”أخبار24″.
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