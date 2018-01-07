ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مليونين و750 ألف منتج مغشوش ومقلّد لإكسسورات كهربائية وإلكترونية بالرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين أن الفرق تمكنت، اليوم (الأحد)، بمساندة الفرق الأمنية المشتركة، من ضبط تلك الكمية الضخمة، 2.75 مليون قطعة مغشوشة ومقلّدة، وتشمل شواحن جوالات وأفياشا واستيكرات وسماعات ماركة “آبل” و”سامسونج”، تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين.
وأضاف أن عملية الضبط تمت في قبو أحد المنازل ومستودع مجاور له بجنوب مدينة الرياض، حيث تم اتخاذ الإجراءات؛ من ضبط القائمين على العمل المخالف، وإغلاق المستودع، واستدعاء صاحبه لتطبيق العقوبات النظامية.
فيديو الضبطية pic.twitter.com/Wpd1RerWMo
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ٧ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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