تفاعلت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، مع مقطع فيديو متداول وثقه مواطن يرصد وجود لحوم متقرحة بأحد مطاعم المندي الشهيرة في حي الصفا.
وأبانت الأمانة أنه تم تحليل المقطع المصوّر للتحقق من صحة المعلومات التي فيه، مشيرة إلى أن نظام البلاغات لم يرصد أي بلاغ بهذا الخصوص.
وأضافت أنه تم توجيه مراقبي البلدية لتفتيش المطعم، حيث تم رصد بعض المخالفات الصحية، لكنها ليست على اللحوم، لافتة إلى أنه تم أخذ عينات لفحصها في المختبر، وبانتظار نتائج الفحص المخبري.
وفق”أخبار24″.
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