تنطلق أول بطولة دولية لسيدات الاسكواش في المملكة بمشاركة 32 لاعبة من 13 دولة مختلفة، في حدث استثنائي تشهده ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
تقام البطولة بمشاركة اللاعبة السعودية ندى أبوالنجا، لتصبح أول لاعبة في تاريخ المملكة تشارك برياضة الاسكواش، بالإضافة إلى 10 لاعبات مصريات هن (نور الشربيني، رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هاني، مريم متولي، نادين شاهين، هبة التركي، هانيا الحمامي، ميار هاني).
وتُعتبر البطولة التي تُختتم يوم 12 يناير، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 165 ألف دولار، وهي من فئة البطولات الكبرى في اللعبة والمضافة نقاطها إلى التأهل لبطولة دبي لأفضل 8 لاعبات في العالم بنهاية الموسم في شهر يونيو.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين زياد التركي: “أشياء كثيرة تغيرت في السعودية، والتغيير أصبح سريعا، لذلك رسالتي لكل اللاعبات المشاركات أن تفوزي أو تخسري ليس مهما، أنت تشاركين في كتابة التاريخ”. وفق”أخبار24″.
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