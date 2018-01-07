ينتظر أن تجتمع إدارة الأهلي مع الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، من أجل دراسة ملف اللاعب الأجنبي الجديد، الذي يطمح في استقطابه خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.وأوضح لـ”الرياضية” مصدر داخل إدارة الأهلي، أنهم سيدرسون فكرة التعاقد مع محور محلي، متى ما ماطل البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الفريق في العودة من البرازيل المقررة بعد غد الثلاثاء.وفي شأن متصل، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن الأهلي يجد صعوبة في تسويق اليوناني أيوانيس فيتفازيدس بسبب الراتب العالي الذي يتقاضاه في الموسم الواحد، إذ يتحصل على راتب يبلغ نحو 9 ملايين ريال.
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