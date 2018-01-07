واصل رئيس النصر المكلف سلمان المالك تحركاته في كل الاتجاهات لأحداث تغييرات ايجابية لمصلحة النادي، وانهاء ملف اختيار أعضاء مجلس إدارته في الايام القليلة المقبلة، فيما اعلن فور نهاية مباراة فريقه امام الزلفي ضمن مباريات الدور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها النصر 2-صفر سجلهما المهاجم محمد السهلاوي ولاعب الوسط البرازيلي ليوناردو بيريرا أن فريقه سيسجل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي فتحت ابوابها الخميس الماضي، فيما بث السعادة لعشاق النصر فجر أمس السبت بعد إعلانه عبر حسابه الشخصي في «تويتر» أنه بعد اجتماع مطول مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي تم اطلاعه على احتياجات النصر، ابدى الأخير دعمه والهيئة بمهاجم على طراز عالي ولاعب آخر سيسعد جماهير العالمي.
وقدم المالك شكره لرئيس الهيئة تركي ال الشيخ على حرصه الدائم ودعمه اللامحدود لكل الأندية السعودية.
وتشير المصادر أن اكبر العقبات التي ستواجه الإدارة النصراوية هي تأمين المرتبات المتأخرة للاعبين السعوديين بواقع ستة أشهر، ونصفها للاعبين غير السعوديين، وتقدر بـ24 مليون ريال.
وعلمت «الرياض» المدرب الارجنتيني غوستافو كونتيروس سبق أن طالب الادارة بتغيير لاعب غير سعودي واحد فقط وهو المهاجم الليبيري ويليام جيبور، إلا انها طالبته في الساعات القليلة الماضية بضرورة تسليمها لتقرير نهائي ودقيق عن الظهير الايسر المغربي سعد لكرو ولاعب الوسط المصري حسام غالي في بادرة تشير الى امكانية تغييرهما في فترة الانتقالات الحالية لتذبذب مستواهما.
وعلى صعيد التغييرات الإدارية مازال الرئيس النصراوي يمحص هذا الملف الحساس، ووصل الى قناعة تامة لاحداث تغييرات، ولكن لم يتم البت بشكل نهائي في التغييرات والمقترحات والتي أحدها ان يعين مشرفا عاما على كرة القدم مع الابقاء على مدير عام الكرة الحالي طلال النجار والإداري خالد الجمعان، ومن بين المقترحات استقطاب غير سعوديين لتولي مهمة الشؤون الإدارية والفنية بالنادي وستتضح الأمور بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
الجدير ذكره أن النجار يجد انتقادا لاذعا في الفترة الماضية بسبب تجاوز بعض اللاعبين الانظمة من دون اصدار قرارات معلنة امام الملأ، وكان آخرها حادثة لاعب الوسط ابراهيم غالب لاعتراضه استبداله في الشوط الثاني امام الاتفاق، وسبقه اعتراض المهاجم حسن الراهب على عدم اشراكه في المباريات.
وتعول الجماهير النصراوية على سلمان المالك تغييرات صحية في كل الاتجاهات حتى يعود النصر لوضعه الطبيعي بعد ان واصل انتكاساته للموسم الثالث على التوالي.
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