أوضحت وزارة الصحة وهيئة الزكاة والدخل اليوم (الأحد) في بيان مشترك آلية تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية المقدّمة لهم في القطاع الصحي الأهلي.
وكشف البيان أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، التي تمثل 5% من قيمة الخدمة الصحية المقدّمة من خلال القطاع الصحي الخاص، حيث تشمل الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة.
وبيّن أن الدولة ستتكفل أيضا بما يتحمله المواطن المؤمّن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يسدّدها بنفسه، كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد الضريبة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمّن لهم، في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.
وأضاف أن المواطن لن يتحمل أي مبالغ ضريبية بناءً على ما سبق، وسيُعلَن عن آلية تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بكيفية (سداد/ رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.وفق “أخبار 24”.
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