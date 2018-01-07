أدى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، صلاة الظهر اليوم الأحد في محراب رسول اللهﷺ في الروضة الشريفة.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد قررت أن تكون صلاة الإمام في محراب الروضة الشريفة بالمسجد النبوي لجميع الفروض والجُمع، اعتبارا من اليوم الأحد.
وأوضحت القرار جاء لإفساح المجال بعد صلاة الفريضة للراغبين بالسلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما.
وفق “أخبار 24”.
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