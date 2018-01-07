بدأت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم (الأحد)، محاكمة مواطن له سجل جنائي سابق بالسرقة والتفحيط، وملقب “بن لادن”، وأحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.
وتضمّنت لائحة الإتهام التي سلمتها المحكمة للمتهم، عددا من التهم، أبرزها مشاركته في أعمال قتالية خارج بلاده، وسفره إلى سوريا وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخوضه تدريبا بدنيا استعدادا للمشاركة مع التنظيم في سوريا، إلا أنه عاد للمملكة بعد إصابته في إحدى معارك “داعش”.
كما تواجه المحكمة المتهم بجريمة اتصاله بأحد أفراد التنظيم في المملكة وتزويده الأخير بسلاح رشاش وذخيرة حية، واحتفظ بها المتهم، كما شارك في نقل “قدر ضغط” يحتوي على مواد متفجرة من مخرج 16 في الرياض إلى مكان محدد، وفقاً لأوامر مسبقة من التنظيم.وفق “أخبار 24”.
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