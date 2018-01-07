أتاح برنامج “حساب المواطن”، للمسجلين عبر خطوات إلكترونية ميسرة، تغيير أو تنشيط رقم آيبان الحساب البنكي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa .
وأكد البرنامج أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير 2017م ، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك أيضًا من خلال البوابة الإلكترونية .
وكان حساب المواطن أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين فيه، ويمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة للاطلاع على النتائج، مبينا أن نتائج الأهلية لا تعني الاستحقاق . وفق”أخبار24″.
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