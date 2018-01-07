استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم الأحد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
ونقل الأمير عبد العزيز تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأمير الكويت، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الكويت بدوام الرقي والازدهار.
تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.
كما التقى الأمير عبد العزيز، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وكان وزير الداخلية السعودي وصل أمس إلى الكويت مع وفد أمني مرافق له، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وفق”أخبار24″.
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