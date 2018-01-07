تداول نشطاء سعوديون وكويتيون نبأ وفاة المنشد الكويتي الشهير مشاري العرادة في حادث سير بالمملكة اليوم الأحد، عن عمر يناهز 35 عاما.
ونعى القارئ الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي المنشد العرادة، وغرّد عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” قائلا: “اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك”.
كما كتب الفنان الكويتي حمود خضر: “بداياتي الفنية كانت معه بأنشودة (أمي فلسطين) سنة 2000، تعلمت منه حسن اختيار الكلمات والحرص على الرسالة والقيمة واستخدام الفن لنشر الخير والكلمة الطيبة. طبت حياً وميتاً”.
وأطلق النشطاء وسما على مواقع التواصل بعنوان “مشاري العرادة في ذمة الله”، إلا أنه لم تتضح تفاصيل حول ملابسات الواقعة.
واشتهر العرادة بسلسلة “يا رجائي” الشهيرة، وقام بتصوير أنشودة “فرشي التراب”، التي حظيت بنجاح واسع واشتهرت بشكل كبير. وفق”أخبار24”.
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