أكدت سفارة المملكة بأستراليا سلامة جميع المواطنين والطلبة بالبلاد، وذلك بعد موجة الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق الريفية.
وأوضح القائم بأعمال سفارة المملكة بأستراليا مشعل بن حمدان الروقي، أن الطلبة والمواطنين السعوديين في أستراليا بخير ولم يتأثروا من موجة الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق الريفية بفعل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي وصلت اليوم في بعض المناطق إلى 47 درجه مئوية.
وأشار إلى أن السفارة أصدرت بياناً دعت فيه المواطنين الموجودين في أستراليا إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق المهددة بنشوب الحرائق، واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.
وكانت السلطات الأسترالية، قد حذرت المواطنين جرَّاء اندلاع الحرائق بأنحاء مختلفة، وقالت إن درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الجو والرياح العاتية متغيرة المسار، تجمعت معاً وأدت إلى اجتياح الحرائق مناطق مختلفة بأستراليا خاصه بولايتي (فيكتوريا وجنوب أستراليا). وفق”أخبار24″.
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