أظهر استطلاع للرأي أجرته الهيئة العامة للطيران المدني، عن رضا 66 % من المسافرين خلال شهر ديسمبر الماضي، عن الخدمات في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وأوضحت الهيئة أن الاستطلاع شارك فيه ما يزيد عن 450 ألف مسافر، لافتة إلى أن مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بلغ 74%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز 59%، وفي مطار الملك فهد 71%.
من جانبه، قال مدير عام الجودة وحماية العملاء بالهيئة المهندس عبدالعزيز الدهمش إن الإدارة قامت باعتماد أدوات عالية الموثوقية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطارات.
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت أربعة معايير في المرحلة الأولية وهي: نظافة مرافق المطار، وإجراءات السفر والخدمات الأرضية، والخدمات اللوجستية في الصالات وخدمات التسوق والمطاعم، ودقة مواعيد الرحلات، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تحسين خدماتها وتطويرها.
وفق”أخبار24″.
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