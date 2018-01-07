بدأت صباح اليوم الأحد عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “فرح وحنين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال رئيس الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة إن نسبة نجاح العملية تصل إلى 70%، وأنه يتوقع أن تستغرق العملية مدة تصل إلى 15 ساعة.
وكان الفريق الطبي والجراحي عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي درس خلاله حالة التوأم السيامي، وقد اتضح أن التوأم “حنين” مكتملة ولديها مقومات الحياة، ولها طرف سفلي واحد، أما “فرح” فهي غير مكتملة وتعد توأماً طفيلياً، وليس لديها قلب، ولا رئة كما أن المخ غير مكتمل، وتعتمد اعتماداً كلياً في الدورة الدموية على أختها “حنين”.
وأوضح الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية الفصل للمحافظة على حياة التوأم “حنين”، وقد تمّ إبلاغ والد الطفلتين بالحالة.
فيديو | بناءً على توجيهات #ولي_العهد.. بدء إجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني فرح وحنين بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال. #الإخبارية #الحرس_الوطنيpic.twitter.com/tARnBZXY9q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٧ يناير، ٢٠١٨
وفق”أخبار24″.
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