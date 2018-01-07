كشفت مديرية المياه بالمنطقة الشرقية عن قرب الانتهاء من مشروع برج المياه في كورنيش الخبر، وذلك بعد 18 عاما من العمل.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية فهد العنزي، إن المشروع في مراحله الأخيرة، وإنه تم إنجاز 13% من المرحلة المتبقية، لافتاً إلى أنه حال استكمال البرج وتشغيله سيشكل تحفة معمارية وموقعاً سياحياً مهماً.
من جهة أخرى، كشفت مصادر وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن المشروع لا يزال بحاجه إلى عدة أشهر للانتهاء منه رغم أنه كان مقرراً تسليمه الشهر المقبل، وذلك بعد إيقاف العمل به العام الماضي، لافتةً إلى أن تكلفته بلغت نحو 218 مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ 150 ألف متر مربع، وسيصبح جاهزاً كمنشأة تحتوي على ثمانية طوابق بارتفاع 90 متراً، منها طابق تم تجهيزه كمطعم يطل على المدينة وطابق آخر للمشاهدة والاستمتاع بالمنظر الخارجي.
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