نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد بمحافظة الطائف، حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر إثر مضاربة بينهما.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن عبدالله بن سعيد بن سعود الشيباني، أقدم على قتل محمد بن سعود بن سعد الجعيد، وذلك بإطلاق النار عليه بسلاح رشاش؛ مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم اليوم بالطائف. وفق”أخبار24″.
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