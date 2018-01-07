طلبت المملكة من محكمة فيدرالية أمريكية رفض الدعاوى التي تسعى لتحميل المملكة مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001؛ وذلك لأن المدَّعين يفتقرون لأدلة تثبت تورط المملكة في تلك الهجمات.
وأوضح محامو المملكة في مذكرة تم رفعها لمحكمة مانهاتن الخميس الماضي، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أن قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأمريكي لا يعطي الشاكين الحق في مواصلة دعواهم ضد المملكة من دون أدلة كافية تعضّد اتهاماتهم.
وكانت لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر أكدت في تقريرها أنها لم تجد أي دليل على أن حكومة المملكة أو كبار المسؤولين السعوديين يمولون الهجمات التي ينفذها تنظيم “القاعدة”. وفق”أخبار24″.
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