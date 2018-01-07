قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن بدل غلاء المعيشة، الذي صدر أمر ملكي بصرفه لموظفي الدولة، لن يدخل ضمن حساب قيمة الاشتراك للموظفين السعوديين التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأبان مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية نادر الوهيبي بحسب صحيفة “عكاظ” أن حساب قيمة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية يشمل فقط الأجر الأساسي وبدل السكن.
وأضاف أن بدل غلاء المعيشة (500 ريال)، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بصرفه للمستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سيُصرف لهم بدون استقطاعات.
يذكر أن الأمر الملكي الذي صدر أمس السبت تضمن صرف 1000 ريال شهرياً بدل غلاء معيشة للموظفين المدنيين والعسكريين، ومبلغ 500 ريال للمستفيدين من المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
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