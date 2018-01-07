أعلن النائب العام اليوم (السبت) القبض على 11 أميرا بعد أن تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء أمر ملكي، وبدفع تعويض مجز عن القصاص من أحد أقاربهم.
وقال النائب العام، في بيان بهذا الشأن، إن الـ11 أميرا جاؤوا إلى قصر الحكم للمطالبة بإيقاف الأمر الملكي الناص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.
وأوضح أنهم طالبوا أيضا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم، حيث تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم.
وبيّن أنه صدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج