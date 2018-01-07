أكد برنامج “حساب المواطن” أنه سيستمر في تقديم الدعم المستحقين وفقاً للسياسات المعلنة، وذلك بالتزامن مع صدور أوامر ملكية اليوم.
وأورد البرنامج في تدوينة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “استمرار حساب المواطن في تقديم الدعم للمستحقين وفقاً للسياسات المعلنة، تزامناً مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين”.
وكانت أوامر ملكية صدرت اليوم، قد وجهت بصرف العلاوة السنوية للسنة المالیة 1439 – 1440 اعتباراً من ھذا الشهر، وكذلك صرف بدل “غلاء معیشة” لموظفي الدولة من مدنیین وعسكريین قدره 1000 ریال ولمدة سنة، إلى جانب تحمل الدولة ضريبة القیمة المضافة عن المواطنین المستفیدين من الخدمات الصحیة الخاصة، والتعلیم الأھلي الخاص. وفق”أخبار24″.
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