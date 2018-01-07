وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم شكرها لشركات القطاع الخاص التي تجاوبت مع الأمر الملكي بمنح بدل غلاء معيشة لموظفي القطاع العام، وأعطت موظفيها بدلا مماثلا.
وعددت الوزارة على حسابها بـ “تويتر” الشركات المتجاوبة، عبر شكرها بصورة فردية في عدة تغريدات، حيث تنوعت الشركات بين غرف تجارية ومراكز تابعة للحكومة، وأخرى تنتمي كليا للقطاع الخاص وتتنوع بين الضخمة والمتوسطة.
وكان مسؤولون ونشطاء قد طالبوا القطاع الخاص بالتجاوب مع الأمر الملكي حول بدل غلاء المعيشة، مؤكدين أنه انتفع من الأوامر الملكية التي ضخت مليارات الريالات في القوة الاستهلاكية للمواطن بصرف بدل الغلاء وإلغاء الضريبة عن بعض القطاعات، ما يحتم تجاوبه معها ومنح موظفيه بدلا مماثلا لموظفي الحكومة. وفق”أخبار24″.
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