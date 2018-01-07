بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أُطلق اسم القاضي الشيخ محمد الجيراني، على أحد شوارع جزيرة تاروت، بمحافظة القطيف.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ أن اسم الشيخ الجيراني أطلق على الشارع الذي عاش فيه، وله منزل به بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت التي ولد بها.
يذكر أن إطلاق اسم الجيراني على الشارع، بمثابة وفاء وتقدير من القيادة لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لذكراهم، وذلك بعد أن عثر على جثته مدفونة في العوامية بمحافظة القطيف بعد عام على اختطافه من قبل إرهابيين، عقب مداهمة أمنية قُتل فيها أحد المطلوبين الأمنيين. وفق”أخبار24″.
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