كشف علي راجحي مدير برنامج “حساب المواطن” أن البرنامج سيخضع لمراجعة الضوابط والسياسات ومقدار المدفوعات بعد مرور شهر من صرف الدفعة الثانية المقرر صرفها في 10 يناير الجاري.
وقال راجحي في مداخلة له اليوم (السبت) على قناة الإخبارية السعودية، إن برنامج حساب المواطن برنامج ديناميكي وجديد فكرته، ويتم مراجعة جميع السياسات الخاصة به وآلية احتساب الدعم ومقدارها كل ثلاثة أشهر.
وأضاف أن هذه المراجعة تعطي فرصة لقياس الأثر بعد تطبيق هذه الإصلاحات، لتحديد الأثر الغير مباشر، مشيراً إلى أن الدعم خلال الثلاثة أشهر الأولى سيكون ثابت كما وهو حالياً، وبعد ذلك سيعلن البرنامج المراجعة الأولى لمقدار الدعم والضوابط.
وفق”أخبار24″.
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