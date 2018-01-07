أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل قراراً وزارياً بفرض الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء غير المطورة البالغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة في النطاق الجغرافي المحدد لمدينة مكة المكرمة.
وتضمن القرار احتساب المدة المحددة لسداد الرسم أو إنجاز تطوير الأراضي أو بنائها اعتباراً من تاريخ 23-3-1439هــ.
وينتظر أن يصدر بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار قرارات تنفيذية توضح فيها بياناتها، ومقدار الرسم المفروض عليها، على أن يبلغ هذا القرار لملاك الأرض، ولمن يلزم لتنفيذه، ويسري اعتباراً من تاريخ 23-3-1439هـ .
وانتهت في يوليو الماضي الفترة المحددة من وزارة الإسكان لأصحاب الأراضي البيضاء في مكة المكرمة لتسجيل أراضيهم، وقد بلغ عدد الأراضي البيضاء المسجلة في مكة المكرمة 98 أرضا، بمساحة تجاوزت 15 مليون متر مربع.
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