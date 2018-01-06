حذرت وزارة التجارة والاستثمار الأسواق والمنشآت التجارية من استغلال صرف العلاوة السنوية وبدلات غلاء المعيشة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أنها كثفت مراقبتها للأسواق والمتاجر لضبط المخالفين وإيقاع العقوبات الفورية عليهم.
وصدرت أوامر ملكية أمس الجمعة تمثلت في إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. وفق”أخبار24″.
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