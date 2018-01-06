أقرَّت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة في شهر يناير 2019، بعد إقرار إلزاميته من مجلس أمناء الهيئة في وقت سابق.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة أصبح ملزما لجميع مخرجات الكليات الصحية الحكومية والأهلية لغرض التصنيف المهني.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على مشاركة مجتمع الصيادلة في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذا التخصص، حيث دعت سابقاً المهتمين وذوي الخبرة لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بمحتوى وخارطة اختبار رخصة ممارسة مهنة الصيدلة.وفق “أخبار 24”.
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