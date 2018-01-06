ذكرت مصادر أن محافظة جدة رصدت 9 تحديات كبيرة تواجه توطين الوظائف بالقطاع الخاص بالمحافظة، من أبرزها اعتماد القطاع الخاص على صندوق الموارد البشرية في التوظيف، وتدني المرتبات.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة” أن من بين التحديات التي رصدتها لجنة مكلفة من محافظ جدة، توقف القطاع الخاص عن التوظيف بسبب انقطاع دعم صندوق الموارد البشرية، واشتراط القطاع الخاص توفر الخبرة لشغل الوظائف المتاحة، وعدم التزام بعض المنشآت بتعليمات التوطين، وضعف التنسيق بين الجهات والمنشآت الخاصة حول التوطين.
وقالت إن اللجنة دعت في توصياتها لدراسة إلغاء المادة 77 من نظام العمل، لافتة إلى أن بعض منشآت القطاع تستغل هذه المادة لفصل وتصفية الكوادر السعودية دون أي مبررات أو أسباب جوهرية.
وأضافت أن اللجنة دعت لحث القطاع الخاص على تبني برامج تعليمية وتدريبية تنتهي بالتوظيف لسد الاحتياجات، وتكليف وزارة العمل بدراسة الوظائف المقصورة على السعوديين، وتحديد وصف وظيفي لكل مهنة.
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