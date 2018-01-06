هاجم فيكتور أيالا، المحترف السابق في نادي النصر، تجربته في العالمي معتبرًا أنها التجربة الأسوأ في حياته الكروية على الرغم من أنها لم تستمر أكثر من أربعة أشهر، مشددًا على أنه يريد نسيان تلك التجربة بعد اللعب مع فريقه الحالي برشلونة الإكوادوري.
وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة “elcomercio”: “فترة لعبي في النصر هي الأسوأ وأود نسيانها سريعًا”.
وتابع: “قضيت في الملاعب السعودية أربعة أشهر لم أستطع خلالها التكيف مع الأجواء والثقافة المختلفة إضافة للتأخر في دفع المستحقات”.
وحكى اللاعب أن زوجته لم تكن تستطيع الذهاب معه لمشاهدة المباريات أو الخروج في الشارع إلا بعد ارتداء ملابس تغطي وجهها وجسدها بالكامل.وفق “الرياضى”.
التعليقات 1
عدنان
06/01/2018 في 10:43 ص[3] رابط التعليق
وين راح استقبالهم له في المطار يوم علموه على قلة الأدب وحركتهم المشهورة؟؟
اللهم لا شماته
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