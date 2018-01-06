تأكد غياب مدافع الأهلي معتز هوساوي عن مواجهة الشعلة ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم السبت على ملعب نادي الشعلة بالخرج، بسبب عارض صحي إنفلونزا وارتفاع في درجة الحرارة.
من جهة أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته للقاء، ووقف المدير الفني الأوكراني سيرغي ريبروف على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم الجمعة، بمتابعة وحضور نائب رئيس النادي طارق كيال، وركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.
وفي نهاية المران، أوعز المدرب للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة والمتحركة، وذلك قبل أن تتوجه بعثة الفريق إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للمغادرة إلى الرياض عبر طيران السعودية الخاص “البيرق، ويقيم الفريق معسكره مساء اليوم في مدينة الرياض، حيث من المقرر أن تتجه البعثة إلى الخرج براً اليوم.وفق “الرياض”.
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