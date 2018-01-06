قام لاعبو نادي الهلال برحلة برية مع أعضاء الجهازين الفني والإداري، ورئيس النادي الأمير نواف بن سعد، استمتعوا خلالها بأجواء البر.
ونشر حساب النادي على “تويتر” صوراً أظهرت نجوم النادي في الرحلة البرية، بمن فيهم المحترفون الأجانب، والمدرب رامون دياز، الذي أظهر إعجابه بالأجواء واستمتاعه بمشروب الشاي.
وبدا لاعبو الهلال وهم سعداء بالمكان والشمس الساطعة، فالتقطوا صوراً مع زملائهم، ثم وهم يقفون بالقرب من الإبل، حيث لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الرياضية، خاصة جماهير الهلال.وفق “أخبار 24”.
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