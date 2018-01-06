نجحت إدارة نادي الاتحاد في الوصول إلى حل للتسوية مع المحترف الاسترالي جيمس ترويسي لإنهاء مطالباته المادية التي تصل إلى مليون و900 ألف يورو، والتي على خلفيتها تسببت في منع فريق كرة القدم الأول من التسجيل من فترتين، ووفقاً لمصادر “الرياضي” فإن إدارة النادي سلمت ترويسي 50% من مستحقاته المالية، فيما ستسلمه باقي مستحقاته في موعد لاحق.
وكان الأسترالي قد رفض التسوية في بداية الأمر ليعود مرة أخرى ليوافق على مقترح الاتحاديين لإنهاء قضيته.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الاتحادية قد سلمت قبل عدة أيام المحترف العراقي سيف سلمان 50% من مستحقاته والبالغة 570 ألف دولار، والنصف الآخر سيكون في الشهر المقبل.
وتبذل إدارة العميد جهوداً كبيراً لإنهاء كافة القضايا الخارجية المرفوعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفادياً لأي عقوبة على غرار منع فترتين من التسجيل، وحسم 3 نقاط التي تلقاها التسعيني في الموسم الماضي.
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