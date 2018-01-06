أوضحت مصادر أن نحو 1,5 مليون طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والكليات والمؤسسات العامة للتدريب التقني سيستفيدون من الأمر الملكي بزيادة مكافأتهم بنسبة 10% لمدة سنة.
وأكدت المصادر أهمية هذه الزيادة للطلاب، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إن الأمر الملكي جاء حتى يتمكن الطلاب من مواجهة الزيادات المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أصدر فجر اليوم السبت أمراً ملكياً بزيادة مكافأة الطلاب بسبة 10% لمدة سنة، إضافة لصرف ألف ريال شهرياً بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ومبلغ 500 ريال شهرياً للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
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